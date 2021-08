A la Une . Dimitri Payet veut continuer à jouer même après la fin de son contrat à l'OM

On ne sait pas vraiment ce que cela implique véritablement pour son avenir, mais Dimitri Payet se sent en forme et n'imagine pas raccrocher les crampons lorsque son contrat actuel à l'Olympique de Marseille arrivera à son terme en 2024. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 13:10





Le Saint-Philippois a marqué un doublé et a permis à l'Olympique de Marseille qui était mené par deux buts de finir par s'imposer face à Montpellier. Le Réunionnais fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines et montre qu'il a retrouvé sa forme et est redevenu décisif dans une équipe en pleine révolution.



Dimitri Payet s'est démarqué ce week-end notamment par un coup franc direct très malicieux (un de ses exercices préférés) mais aussi par une chevauchée endiablée dans la surface de réparation adversaire rythmée par des dribbles inarrêtables et conclue par un tir imparable.



Regardez les meilleurs moments de son match sur YouTube



Mais Dimitri Payet s'est aussi fait remarquer après le match lors d'une interview accordée à Amazon Prime Vidéo. Il a notamment assuré qu'il se sentait en forme et qu'il ne comptait pas s'arrêter de jouer de si tôt !



Voici ce qu'il a déclaré : "Je ne me projette pas aussi loin, je sais que dans ma tête si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment là, je profite à fond de ces moments. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. C'est vrai que cela m'a fait prendre conscience de la chance que j'ai d'effectuer ce métier, même si je suis plus proche de la fin que du début."

Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur