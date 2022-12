A la Une . Dimitri Payet va inaugurer un stade qui portera son nom

Ce vendredi, la star de l’OM va bientôt couper le ruban d'inauguration du stade des Canourgues, à Salon-de-Provence qui prendra son nom. C’est le maire de la commune des Bouches-du-Rhône qui a convaincu le joueur de baptiser le lieu du nom du joueur phare du club phocéen. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 15:06

Un stade à son nom pour Noël ? C’est le beau cadeau que s’apprête à offrir la ville de Salon-de-Provence à Dimitri Payet. Après des travaux de rénovations, le stade des Canourgues, la plus grande enceinte de la ville, va prendre le nom du joueur phare de l’OM ce vendredi, en présence de Dimitri Payet.



“Il a inscrit 100 buts en Ligue 1, joué plus de 300 matchs à l'OM, c'est un joueur emblématique d'un club qui à Salon-de-Provence et dans tout le sud compte beaucoup”, explique Nicolas Isnard, l’édile de la commune des Bouches-du-Rhône, qui porte ce projet depuis plus d’un an.



Les fans du club marseillais auront la chance de croiser le joueur pour une séance de dédicaces et pour l’inauguration d’une fresque.