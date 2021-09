A la Une . Dimitri Payet, un capitaine exemplaire

L’Olympique de Marseille a remporté ce dimanche sa rencontre face au Stade Rennais. Si Dimitri Payet n’a pas marqué, il a eu un geste de grande classe envers son jeune coéquipier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 16:28

À l’image de son équipe, Dimitri Payet rayonne en ce début de saison. Depuis que Steve Mandanda s’est retrouvé sur le banc, c’est le Saint-Philippois qui a hérité du brassard de capitaine. Un rôle qui semble lui tenir à cœur puisqu’il a pris sous son aile un jeune prometteur du club phocéen.



Absent durant deux matchs pour cause de blessure, Dimitri Payet a pu assister depuis le banc à l’émergence surprise de Bamba Dieng, seulement âgé de 21 ans. Le Sénégalais, qui ne faisait pas partie des plans du club qui souhaitait s’en séparer, crève actuellement l’écran avec 3 buts en 4 matchs. C’est lui qui a ouvert le score lors de la victoire marseillaise face à Rennes 2 à 0.



Remplacé en fin de match par son entraîneur, Bamba Dieng se dirige alors en courant vers le banc de touche. C’est là que Dimitri Payet l’a attrapé par le bras avant de lui dire : "Prends ton temps ! Profite Bamba, tu le mérites !". Un conseil qui a permis au stade Vélodrome de faire une standing-ovation pour leur nouveau prodige et de montrer que le Réunionnais a définitivement l’âme d’un capitaine.



L’OM a remporté sa troisième victoire d’affilée en championnat et se trouve toujours invaincu. Le club phocéen est actuellement deuxième derrière le PSG avec 13 points.



