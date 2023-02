A la Une . Dimitri Payet toujours plus contesté

Déjà peu utilisé en temps normal, Dimitri Payet a été décevant dimanche dernier lors de la défaite de Marseille face à Nice (3-1). Le Réunionnais était méconnaissable et a été sorti à la mi-temps. De quoi enflammer les médias et réseaux sociaux sur son rôle et son futur dans la cité phocéenne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 09:38





Le jeu désiré par le coach croate, fait d’intensité, ne semble pas fait pour lui. "Ce foot ne lui correspond pas forcément, mais il peut nous apporter d’autres choses, une frappe, un tir, des solutions sur les passes, il a une qualité supérieure à la normale, avait-il expliqué en annonçant sa titularisation. Ça compense un peu cet aspect de l’esprit du football" avait confié Igor Tudor avant la rencontre, rapporte L’après Coupe du monde laissait espérer un renouveau, c’est finalement la poursuite du chemin de croix pour Dimitri Payet. Ne correspondant pas au style de jeu voulu par Igor Tudor, le Saint-Philippois ne quitte que rarement le banc de touche. Si la blessure du Marocain Amine Harit pour la saison laissait penser que le numéro 10 allait retrouver du temps de jeu, sa prestation de dimanche dernier vient peut-être d’enterrer ces espoirs.Lors de la défaite de son équipe face à l’OGC Nice dimanche dernier, Dimitri Payet montrait un déchet technique inhabituel pour lui. S’il n’est pas le seul Olympien à être passé à côté de son match, son remplacement à la mi-temps n’augure rien de bon. D’autant plus que l’OM a montré un bien meilleur visage lors du deuxième acte. Un coup dur pour celui qui n’avait plus été titularisé depuis le 2 janvier.Le jeu désiré par le coach croate, fait d’intensité, ne semble pas fait pour lui. "Ce foot ne lui correspond pas forcément, mais il peut nous apporter d’autres choses, une frappe, un tir, des solutions sur les passes, il a une qualité supérieure à la normale, avait-il expliqué en annonçant sa titularisation. Ça compense un peu cet aspect de l’esprit du football" avait confié Igor Tudor avant la rencontre, rapporte RMC Sport

Le recrutement de deux joueurs offensif cet hiver, Malinovskyi et Vitinha, ne devrait pas faciliter le retour de Payet en tant que titulaire dans les prochaines semaines. Si les supporters soutenaient le Réunionnais au début, les bons résultats de l’OM inversent doucement cette tendance. Si Igor Tudor a bien tenté d’éviter d’accabler son joueur, ce n’est pas le cas des consultants des médias. Sans le nommer, Thierry Henry a souligné que "des joueurs n’ont pas répondu ce soir".



Daniel Riolo, le très polémique journaliste de RMC Sport, n’a pas caché ses inquiétudes concernant le capitaine marseillais. "Payet, c’est un vrai souci. Tu te dis, qu’il ne peut plus presser, qu’il n’y a plus d’intensité dans le jeu, il ne va plus au combat, OK. Mais tu te dis qu’il lui reste la qualité de passe et ce soir sur la première mi-temps qu’il joue, il rate quasiment toutes ses passes. Même ça, il ne l’a plus. On peut tourner en rond sur les tactiques, il y a aussi ce que fait l’homme sur le terrain", a-t-il confie dans l’After Foot.



