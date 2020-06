A la Une . Dimitri Payet se fait défoncer sur les réseaux sociaux pour avoir refusé de baisser son salaire

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 21:40 | Lu 955 fois

le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j’ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement”.



Pour rappel, son salaire est parmi les plus importants de l'OM, évalué autour des 500 000 euros mensuels.



Le meneur de jeu réunionnais n'est pas le seul à qui il a été demandé de faire un effort côté salaire. Les clubs de football connaissent actuellement de grosses difficultés du fait de l'interruption prématurée de la saison. C'est pourquoi la plupart des clubs ont demandé à leurs joueurs de réduire leurs salaires. Ainsi, à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont accepté de ne pas recevoir leurs salaires de mars, avril, mai et juin (soit 90 millions d’euros) afin que tous les employés soient normalement payés. Du côté du Real Madrid, les dirigeants pourraient réduire de 30% la masse salariale des joueurs sur l’année, ce qui représente là aussi une très grosse somme.



Un effort que Dimitri Payet et les autres joueurs de l'OM ont refusé de faire.



Sur un plan personnel, Payet, explique vouloir rester à Marseille après cette saison où l'OM a fini à la 2e place. "J’ai faim, j’ai envie de jouer cette Ligue des champions dans ce nouveau Vélodrome".



