Dimitri Payet sauve Marseille avec un petit bijou

Le match entre Nice et Marseille a fait couler beaucoup d'encre il y a deux mois. Dimitri Payet avait reçu une bouteille dans le dos , jetée depuis les gradins. Il l'avait renvoyée et les spectateurs étaient alors montés sur la pelouse . Le Réunionnais avait même reçu un coup de pied Une pénalité d'un point avec sursis plane sur le club marseillais suite à ces échauffourées. Et le match a été rejoué ce mercredi soir, à Nice.Les Aiglons ont rapidement pris l'avantage avec un but à la sixième minute de jeu. Les Niçois ont menacé à plusieurs reprises de doubler la marque tout au long du match.Mais un coup de génie de Dimitri Payet a calmé les ardeurs niçoises juste avant la mi-temps. Sur une phase d'attaque qui semblait inoffensive, le Réunionnais a subitement accéléré et a pris de vitesse la défense. Il a enchaîné un contrôle et un tir dans le petit filet alors même qu'il perdait l'équilibre.Le but de Dimitri Payet a permis à Marseille de ne pas s'incliner face à Nice et de rester au contact du podium, à un point de la troisième place.Voici le résumé du match et le but de Dimitri Payet que vous pourrez regarder sur YouTube :