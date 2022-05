A la Une . Dimitri Payet sacré par l'UEFA !

​Le panel technique de l'UEFA a sélectionné ses dix plus beaux buts de la saison 2021/22 de l'UEFA Europa Conference League. Lot de consolation pour l’Olympique de Marseille, son joueur vedette décroche le prix du plus beau but de la compétition. Par LG - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 17:15

Les dix plus beaux buts de la saison 2021/22 de l'UEFA Europa Conference League ont été révélés.



Le panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA a désigné la demi-volée dingue de Dimitri Payet à domicile contre le PAOK en quart de finale comm étant le but de la saison. Le meneur de jeu de l'OM avait marqué ce superbe but (à revoir plus bas) lors du quart de finale aller face aux Grecques du PAOK Salonique (2-1), faisant chavirer le stade Vélodrome et la planète foot. Le meneur de l'OM figure aussi dans l'équipe type de l’Europa Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA.



La volée du gauche de Maximilian Wittek pour le Vitesse à la Roma prend la deuxième place de ce top 10, tandis que Luis Sinisterra est troisième pour son contrôle de la poitrine et sa volée enchaînée lors de la victoire 5-2 de Feyenoord sur le Partizan.



Le top 10 des plus beaux buts de l'Europa Conference League :



1 Dimitri Payet (Marseille 2-1 PAOK), 07/04/2022

2 Maximilian Wittek (Roma 1-1 Vitesse), 17/03/2022

3 Luis Sinisterra (Partizan 2-5 Feyenoord), 10/03/2022

4 Matan Hozez (Maccabi Tel-Aviv 3-0 HJK Helsinki), 04/11/2021

5 Jordi Gómez (Qarabağ 2-2 Omonoia), 25/11/2021

6 Edon Zhegrova (Kairat 2-3 Basel), 25/11/2021

7 Nicolò Zaniolo (Roma 4-0 Bodø/Glimt), 14/04/2022

8 Lorenzo Pellegrini (Roma 5-1 CSKA-Sofia), 16/09/2021

9 Lazaros Christodoulopoulos (Anorthosis 1-0 Gent), 25/11/2021

10 Yehor Nazaryna (Zorya Luhansk 1-1 Bodø/Glimt), 09/12/2021

