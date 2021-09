A la Une . Dimitri Payet rejoint la cause écologique

Dimitri Payet a été convaincu par le président de la République de s’engager dans l’écologie. Le joueur était présent à l’inauguration du Congrès mondial de la nature. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 5 Septembre 2021 à 09:20

Il semble que la connexion entre Dimitri Payet et Emmanuel Macron soit bonne. Après avoir été invité à un cocktail dînatoire avec le chef de l’État mercredi soir, le Réunionnais était présent à l’inauguration du Congrès mondial de la nature deux jours après.



Dans une interview accordée au journal La Provence, Emmanuel Macron a confié avoir convaincu le joueur marseillais de s’engager dans la cause écologique, ce qu’il a accepté.

Congrès mondial de la nature

IUCN

J3 avec monsieur le président @EmmanuelMacron pic.twitter.com/oGdY0Eyk4B — Dimitri Payet (@dimpayet17) September 3, 2021



