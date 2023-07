Dimitri Payet quitte l’Olympique de Marseille

L'histoire d'amour entre Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille est donc terminée. C'est le président du club phocéen qui a annoncé la nouvelle lors d'une conférence de presse : "Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine."



Présent à cette conférence de presse, le capitaine n'a pas pu retenir ses larmes. "Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et tous les messages que j’ai reçus. Je n’ai répondu à personne car je ne pouvais pas parler. Je voulais prendre du temps avec ma famille. Je voulais m’excuser auprès d’eux. Je ferai un message aux personnes visées. Je vais prendre le temps de bien faire les choses. Je remercie tous ceux qui étaient là pour moi", a-t-il expliqué.



Après 368 matchs, 78 buts et 95 passes décisives pour l'OM, le Saint-Philippois est désormais un joueur libre. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs indiquent l'intérêt de clubs turcs et saoudiens. Reste à savoir ce que va faire la légende du football péi.