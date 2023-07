La grande Une Dimitri Payet quitte l'OM : Choc pour le peuple marseillais

Devenu une véritable légende de l'OM, Dimitri Payet n'a pourtant pas été conservé par son club de cœur. Le Réunionnais ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière et se cherche à présent un nouveau challenge. La nouvelle n'est clairement pas passée inaperçue puisque de nombreux médias ont placé la nouvelle à la Une. Par GD - Publié le Samedi 22 Juillet 2023 à 11:01

Alors que l'OM prépare la future saison, le club a décidé de se séparer de son capitaine Dimitri Payet. Les larmes du joueur ne sont pas passées inaperçues dans tout le pays.



Ainsi, La Provence en a fait sa Une principale avec le titre "Aux Larmes". Le journal sportif L'Équipe lui a réservé un bandeau avec écrit "Payet, l'adieu aux larmes". Du côté de la célèbre émission l'After Foot de RMC Sport, un débat d'une demi-heure a été consacré à la décision du club de se séparer de son numéro 10.



Dimitri Payet a marqué l'histoire du club marseillais au cours de ses huit saisons passées à l'OM. Sa classe technique, ses buts et ses passes décisives ont inspiré toute une génération de supporters et lui ont valu une place chère dans le cœur des olympiens. L'attaquant, qui a également été un élément clé de l'équipe de France, avec 38 sélections et 8 buts, a exprimé sa volonté de continuer à jouer au football malgré les difficultés rencontrées lors de la saison écoulée avec peu de temps de jeu.



L'OM et ses supporters ont exprimé leur gratitude envers Dimitri Payet pour tout ce qu'il a apporté au club et lui ont souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière sportive. Le joueur a également déclaré qu'il reviendrait au club à la fin de sa carrière, marquant ainsi son attachement indéfectible à l'Olympique de Marseille.



Revivez l'émotion de Dimitri Payet au moment d'évoquer son départ :