Sport Dimitri Payet prolonge à l’OM et divise son salaire par deux

Le joueur réunionnais vient de prolonger pour deux ans à l’Olympique de Marseille. Dimitri Payet a accepté une importante baisse salariale.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 17:58 | Lu 4296 fois

Voilà une nouvelle qui devrait faire taire la dernière polémique autour de Dimitri Payet. La capitaine de l’OM a accepté une prolongation de contrat de deux ans contre une baisse importante de salaire. Lors d’une conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud, le président du club, a annoncé que le Réunionnais avait baissé son salaire d’environ 50%. Le joueur est donc lié au club phocéen jusqu’en 2024.



"Il a accepté de diviser son salaire par 2 pour la saison 20-21, de 30% pour la saison 21-22. Pour les 2 années qui suivent il a accepté une baisse de 40 à 60% , il a renoncé à ses primes de qualifications européennes, et une très grande partie de sa rémunération ne sera garantie que s'il est titulaire" s’est réjoui Jacques-Henri Eyraud.



