Dimitri Payet "premier supporter des Bleus" pour le Mondial

On l'imagine extrêmement déçu mais il fait face. Dans un post publié sur sa page Instagram , le capitaine de l’OM, Dimitri Payet, non-retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, ne tient pas rigueur à l’équipe de France. Mieux, il l’affirme haut et fort : "je suis et je serai le premier supporter des Bleus pour cette coupe du monde."