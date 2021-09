A la Une . Dimitri Payet offre le maillot de la "bagarre" à Macron

Le Réunionnais a offert au président de la République le maillot qu’il portait lors du match Nice-OM. C’est lors de cette rencontre qu’il avait été attaqué par des supporters niçois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 16:36





Le président de la République avait demandé à l’attaquant marseillais



Après avoir offert un maillot au numéro 10 floqué du nom de Macron lors de cette soirée, on apprend que le Réunionnais a également offert la tunique qu’il portait lors du fameux match contre l’OGC Nice.



C’est lors de cette rencontre que des supporters niçois lui avaient jeté une bouteille d’eau dans le dos. Dans l’énervement, il avait renvoyé la bouteille dans le public, provoquant l’invasion du terrain par certains spectateurs puis des altercations entre les deux équipes. Le match avait été arrêté.



"Je viens de compléter ma collection", a indiqué le chef de l’État, précisant qu’il s’agissait d’un "maillot unique". Le courant est définitivement passé entre Dimitri Payet et Emmanuel Macron. En déplacement dans la cité phocéenne cette semaine, le chef de l’État, grand supporter de l’OM, en a profité pour rencontrer la star de son équipe de cœur Le président de la République avait demandé à l’attaquant marseillais de s’impliquer dans l’écologie , ce qu’il a accepté. Il s’est rendu à l’inauguration du Congrès mondial de la nature deux jours plus tard.Après avoir offert un maillot au numéro 10 floqué du nom de Macron lors de cette soirée, on apprend que le Réunionnais a également offert la tunique qu’il portait lors du fameux match contre l’OGC Nice.C’est lors de cette rencontre que des supporters niçois lui avaient jeté une bouteille d’eau dans le dos. Dans l’énervement, il avait renvoyé la bouteille dans le public, provoquant l’invasion du terrain par certains spectateurs puis des altercations entre les deux équipes. Le match avait été arrêté."Je viens de compléter ma collection", a indiqué le chef de l’État, précisant qu’il s’agissait d’un "maillot unique".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur