A la Une ... Dimitri Payet "n'a pas de c...", assure Rudi Garcia

Rudi Garcia, ancien entraîneur du footballeur réunionnais, s'exprime quelques mois après la sortie médiatique de ce dernier à son encontre. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 13:21 | Lu 11064 fois





Dimitri Payet avait en effet critiqué Rudi Garcia, ancien coach de l'Olympique de Marseille qui venait de rejoindre l'Olympique de Lyon en ce début de saison. "Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Il y a quelques mois, on recevait Lyon et, au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters, le président, ça fait bizarre. [...] C'est vrai que je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça", avait-il déclaré.



Interrogé à ce sujet, Rudi Garcia répond sans citer Dimitri Payet mais emploie des termes sans équivoque : "Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles, a lâché l'entraîneur de Lyon. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier."



