A la Une . Dimitri Payet futur papa pour la quatrième fois

Le joueur vedette de l'Olympique de Marseille annonce sur les réseaux sociaux un heureux événement en ce jour de fête des pères. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 09:51 | Lu 1778 fois

Dimitri Payet annonce une bonne nouvelle sur sa page officielle. A 33 ans, le footballeur de l'OM est déjà papa de trois garçons.



Sa femme Ludivine attend un enfant pour cette année 2020. Le couple offrira un petit frère ou une petite soeur à leurs trois enfants, Noa, né en 2009, Milan, né en 2013 et Pharell, né en 2015.



"Je vous annonce la livraison d’un futur paquet. Il n’y en avait plus sur Amazon, alors celui-ci a été commandé au magasin de l’amour et avec livraison gratuite. Le début d’une nouvelle aventure à laquelle vous allez prendre part vous aussi", écrit le footballeur en affichant un faire-part sur lequel on peut lire : "Mini nous arrive en 2020".



"Félicitations", a commenté le compte officiel de l'OM avec un coeur bleu.



