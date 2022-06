A la Une . Dimitri Payet et Cyrille Melchior promus dans l'ordre national du Mérite

Le footballeur Dimitri Payet, l'homme politique Cyrille Melchior ou encore l'acteur associatif Jean-Pierre Velleyen font partie de la nouvelle promotion de l'ordre national du Mérite. Cette distinction a vocation à récompenser les "mérites distingués" et d’encourager les forces vives du pays. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 18:51

Pas de titre encore cette saison pour le Réunionnais Dimitri Payet au sein de la formation de l’Olympique de Marseille mais une reconnaissance de la Nation.



Le milieu de terrain star de l’OM est fait chevalier de l'ordre national du Mérite à l’âge de 35 ans. Une belle reconnaissance pour le footballeur professionnel aux 17 années de carrière au plus haut niveau sportif et qui a représenté fièrement les couleurs réunionnaises en Equipe de France.



Un homme politique réunionnais fait lui aussi partie de cette promotion du contingent du Ministère des Outre-mer. Le président du conseil départemental de La Réunion Cyrille Melchior est récipiendaire de la médaille de chevalier. Ses 40 années de services au sein des collectivités publiques sont ainsi saluées.



Le Ministère des sports élève pour sa part au rang de chevalier Jean-Pierre Velleyen. Une distinction qui salue un engagement de cinq décennies au service de l’office municipal des sports de Saint-Pierre et du secteur associatif.



Hormis nos personnalités réunionnaises figurent dans cette promotion des célébrités du cinéma ou du sport de haut-niveau comme l’acteur-réalisateur Yvan Attal, l’actrice Léa Seydoux ou encore la patineuse artistique Sarah Abitbol.



Comme la Légion d’honneur, l’ordre national du Mérite est un ordre universel, qui distingue des personnes issues de tous les domaines d’activité. Il s’agit du second ordre national destiné à honorer des citoyens français en complémentarité avec la Légion d’honneur.



L’ordre national du Mérite a vocation à accueillir des générations plus jeunes dont la valeur n’attend pas le nombre des années. Il est chargé de stimuler les énergies individuelles, de fédérer toutes les volontés et de récompenser l’innovation et la participation au rayonnement de la France.