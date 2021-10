A la Une . Dimitri Payet est le meilleur créateur d’occasions au monde

Une nouvelle donnée statistique annonce que Dimitri Payet est le joueur au monde qui crée le plus d’occasions. Il devance des joueurs comme Messi et De Bruyne. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 08:49





Dans un tweet du site Squawka Football, spécialisé dans les statistiques et histoires originales, on apprend que le capitaine de l’OM est le joueur au monde qui crée le plus d’occasions. Un exploit d’autant plus grand que cette donnée prend en compte les 5 grands championnats depuis la saison 2017-2018.



Depuis plus de 4 saisons, l’ancien joueur de l’Excelsior a créé 383 chances de marquer, soit une toutes les 9,165 minutes. Il devance le Belge Kévin De Bruyne (366), Luis Alberto (364) et Lionel Messi (350).



Since the start of the 2017/18 season, Dimitri Payet has created more chances than any other player in Europe's top five leagues.



You can't deny the talent. ✨ pic.twitter.com/ZdO5eTuYH5

— Squawka Football (@Squawka) October 17, 2021





