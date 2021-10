A la Une . Dimitri Payet en équipe de France : Didier Deschamps répond cash

Bien que rayonnant depuis le début de saison, Dimitri Payet n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la phase finale de la Ligue des nations. Au micro de l’émission de Téléfoot, le sélectionneur a livré une réponse claire à ce sujet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 09:44

Le retour de Dimitri Payet en équipe de France semble de plus en plus improbable. Malgré un début de saison en fanfare, le capitaine marseillais n’a toujours pas séduit Didier Deschamps pour être convoqué à nouveau. Ce dernier avoue même ne pas y avoir songé.



Invité exceptionnel de l’émission Téléfoot diffusée ce dimanche, le sélectionneur s’est prêté au jeu du "oui-non". Lorsque le présentateur lui a demandé s’il avait envisagé de rappeler Dimitri Payet en raison de son début de saison, DD a simplement répondu "non", sans se justifier comme il l’a fait pour Steve Mandanda.



Une réponse claire qui laisse peu de place aux doutes. Néanmoins, connu pour être pragmatique, le capitaine de l’épopée de 1998 n’hésite pas à revenir sur ses déclarations si la situation l’exige. Karim Benzema et Adrien Rabiot pourront le confirmer.

