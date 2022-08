A la Une .. Dimitri Payet en conflit avec son nouvel entraîneur ?

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille est en pleine crise. Le nouvel entraîneur est loin de faire l’unanimité. Des rumeurs de révolte émergent, menée par le capitaine Dimitri Payet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 11:24

Alors que Marseille avait terminé la saison dernière dans l’allégresse avec une 2e place synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, la sinistrose semble avoir envahi les rues de la cité phocéenne. À 5 jours de la reprise du championnat, l’OM paraît au bord de l’implosion après un été cauchemardesque.

Sampaoli quitte le navire



La spirale infernale débute il y a tout juste un mois lorsqu’une bombe brise la pause estivale : Jorge Sampaoli démissionne de son poste d’entraîneur de l’OM. Le coach argentin, frustré de ne pas voir le club se renforcer pour jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, annonce son départ du club. Une nouvelle qui a désespéré les supporters et les joueurs qui vouaient une grande admiration pour l’ancien sélectionneur de l’Argentine.



La direction marseillaise a très vite réagi en nommant le croate Igor Tudor à sa place. Un changement synonyme de changement tactique, mais surtout de changement de management. L’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone est réputé pour avoir un caractère difficile, là où Sampaoli est connu pour être un adepte de la "calinothérapie" et capable de créer un lien fort avec ses joueurs.



La confirmation du comportement colérique et exigeant du nouveau coach n’a pas tardé à arriver lorsqu’une semaine après sa prise de fonction, son assistant Mauro Camoranesi a démissionné pour cette raison. Très vite, les joueurs vont faire les frais de ce tempérament et plusieurs informations concernant des clashs dans le vestiaire fuitent.

Une préparation catastrophique



Peu à peu, cette atmosphère pesante se répercute sur l’équipe. En plus du changement tactique, l’équipe doit supporter ce changement managérial. Les conséquences se font ressortir lors des matchs de préparation puisque l’équipe affiche un triste bilan d’une victoire, un nul et trois défaites.



Surtout, l’atmosphère pesante a fini par faire réagir le vestiaire. Selon le journal La Provence, une délégation menée par Dimitri Payet aurait demandé à rencontrer le président Pablo Longoria afin de discuter des méthodes de l’ancien international croate. L’équipe souhaiterait plus de pédagogie de la part du technicien. Certains médias évoquent déjà une fin de règne prochaine pour Tudor.



