A la Une . Vidéo - Dimitri Payet donne des leçons de football et de créole à l’Europe

Lors de la victoire de l’OM en Europa Conference League, Dimitri Payet a marqué un but exceptionnel. Le commentateur en a même lâché quelques mots de créole. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 06:32

"Gout a nou" s’est lâché le commentateur de Canal + Sport lorsque Dimitri Payet a marqué le deuxième but marseillais face au PAOK Salonique. Le capitaine marseillais a probablement inscrit l’un des plus beaux buts de l’année. De quoi faire jubiler le journaliste qui a ajouté "qui mieux qu'un Réunionnais peut allumer le volcan du Vélodrome ?"



Alors que les Olympiens menaient déjà 1 but à 0, ils obtiennent un corner en fin de première mi-temps. Cengiz Ünder va alors centrer en direction du Réunionnais en dehors de la surface qui reprend la balle de pleine volée. Celle-ci vient s’écraser dans la lucarne adverse et enflammer le stade Vélodrome.



Dimitri Payet qui avait déjà été passeur décisif sur le premier but de son équipe en offrant un caviar à Gerson.



Néanmoins, les Grecs parviennent à réduire le score en seconde mi-temps, promettant un match retour endiablé.







