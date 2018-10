Dimitri Payet de retour en équipe de France

Blessé à la cheville gauche, Nabil Fekir a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus. Didier Deschamps a appelé Dimitri Payet pour le remplacer. Un retour après un an d'absence.Dimitri Payet n'avait pas été appelé par Didier Deschamps jeudi dernier lors de l'annonce de sa liste pour les deux matches calés en ce mois d'octobre.Le Réunionnais, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, est l'auteur d'un très bon début de saison avec 4 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. A 31 ans, Dimitri Payet compte 37 sélections avec l'équipe de France et 8 buts.