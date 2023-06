La grande Une Dimitri Payet continue ! Le bilan de la saison des footballeurs péi

La saison 2022/23 vient de rendre son verdict et l'heure est venue de dresser le bilan de la saison des Réunionnais. Dimitri Payet va peut-être achever sa carrière sur sa saison la plus difficile tandis que Ludovic Ajorque s'est relancé en Bundesliga. De son côté, Melvine Malard a connu du bon et du moins bon, avec des titres et une grande déception liée à sa non sélection pour la Coupe du Monde. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 16:08

Il est difficile de classer la saison 2022/23 des stars péi du ballon rond. Si Melvine Malard continue d'impressionner, les cadres ont vécu une année plus délicate, voire pénible. De leur côté, de jeunes pousses se sont fait connaître et frappent à la porte du professionnalisme. Petit tour d'horizon sur la saison des footballeurs péi.



Une sortie par la petite porte pour Dimitri Payet ?



L'icône du football réunionnais va rechausser les crampons. Alors que les rumeurs sur une éventuelle fin de carrière circulaient, le capitaine marseillais assure qu'il n'a pas joué son dernier match le 14 mai dernier face à Angers.



En raison de sa gifle donnée à l'entraîneur adjoint du RC Lens, Dimitri Payet avait écopé de 5 matches de suspension dont trois ferme, ce qui le fera d'ailleurs manquer une rencontre à la rentrée. Mais alors que le début de la sanction lui permettait d'affronter son ancien club du LOSC pour l'ultime match de la saison, son entraîneur Igor Tudor avait décidé de se passer de lui, mettant peut-être un terme à sa carrière. Il n'en sera rien. "Je ne louperai pas ma sortie (…) Je veux partir par la grande porte, et même à 36 ans, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas gagné quelque chose avec ce club", vient de confier le Réunionnais à France Football.



Tout au long de la saison, le joueur n'aura jamais été dans les petits papiers de l'entraîneur croate. Au total, Dimitri Payet n'a disputé que 33 matches, dont 24 en championnat, avec une majorité de rencontres débutées sur le banc. Côté statistiques, il n'aura inscrit que 6 buts pour 3 passes décisives. Des chiffres bien loin de ses standards habituels.



Vu que le Saint-Philippois a décidé de poursuivre sa carrière, le départ d'Igor Tudor de l'OM pourrait lui permettre d'avoir la sortie qu'il mérite.

Ludovic Ajorque rebondit en Bundesliga



La première partie du championnat avait été difficile pour Ludovic Ajorque. Alors qu'il entamait sa 5e saison sous le maillot strasbourgeois, l'attaquant saint-joséphois n'était pas l'option première de l'entraîneur Julien Stéphan. Avec seulement 13 matches disputés sous la tunique alsacienne pour un petit but, c'est essentiellement du banc de touche qu'il observait son club sombrer dans les profondeurs du classement.



Début janvier, l'entraîneur a été remercié en raison des mauvais résultats. Plutôt que d'attendre la nomination d'un nouveau coach susceptible de lui donner sa chance, Ludovic Ajorque a préféré traverser le Rhin pour évoluer en Bundesliga, un championnat qui lui faisait les yeux doux depuis plusieurs années. Il a signé à Mayence fin janvier.



Après une courte période d'adaptation, la machine à marquer s'est réactivée et l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Il s'est notamment illustré lors du match face au Bayern Munich. Son but contre Leipzig a été nominé pour le but du mois d'avril par Sportschau. Malheureusement, une série de 4 défaites pour clore le championnat a privé son nouveau club d'une qualification européenne.



Des trophées et des déceptions pour Melvine Malard



Une saison douce-amère pour Melvine Malard. Du haut de ses 23 ans, la Dionysienne s'est imposée cette saison sur le front de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Avec 24 matchs joués pour l'OL toutes compétitions confondues, elle a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives.



Côté titres, Melvine Malard n'a pas pu permettre à son équipe de conserver son titre en Ligue des Champions, étant éliminée en quart de finale par Chelsea. En revanche, elle a contribué à la reconquête des Lyonnaises en devenant championnes de France et en remportant la Coupe de France face au PSG.



Sur le plan international, c'est la grande désillusion. Le nouveau sélectionneur Hervé Renard ne l'a pas convoquée dans sa première liste de 26 joueuses pour la Coupe du Monde qui débute le 20 juillet. Avec l'absence de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, toutes les deux blessées, la Dionysienne pouvait espérer obtenir sa place mais le successeur de Corinne Diacre en a décidé autrement.

Valérie Gauvin fait son grand retour en première division



Occupant le poste de titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe de France féminine lors de la Coupe du monde 2019, Valérie Gauvin a connu un après mondial difficile. La talentueuse buteuse de 26 ans (37 sélections, 17 buts), qui n'a plus été sélectionnée depuis novembre 2021, a signé avec Fleury en décembre dernier. Le club a terminé à la 4e place de la D1 Arkema.



Après avoir quitté Montpellier pour tenter sa chance à Everton à l'été 2020, Gauvin a décidé de s'aventurer dans le championnat américain en mars 2022. Malheureusement, ses expériences au sein des North Carolina Courage et des Houston Dash n'ont pas été fructueuses.



Bien qu'elle n'ait pas été décisive sur la fin de saison avec seulement 3 apparitions, Valérie Gauvin fera tout son possible pour retrouver une constance lors de la prochaine saison, sous la direction d'un autre Réunionnais, Fabrice Abriel.



Mathieu Acapandié poursuit son apprentissage



Le Saint-Pierrois de 18 ans est toujours choyé chez les Canaris. Le latéral droit de 18 ans n'a effectué qu'une seule apparition avec l'équipe première du FC Nantes lors d'un match de Coupe de France. En revanche, il a fait la navette entre l'équipe réserve et les U19 avec laquelle il a remporté le championnat de France.



Après avoir fait partie de l'équipe de France U18, il a honoré sa première sélection avec les Bleus en U19. Il est un joueur à suivre de près.



Lucas Rocrou de retour à Bordeaux



Tout comme Mathieu Acapandié, Lucas Rocrou est né à Saint-Pierre. Cette saison, il a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, les Girondins de Bordeaux, où il a effectué 3 apparitions.



Le club bordelais l'a ensuite prêté au club de Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (National 1) afin qu'il puisse gagner du temps de jeu. Le prêt est maintenant terminé et le joueur de 20 ans est de retour sur les bords de la Garonne.



Pour l'instant, on ne sait pas encore si les Girondins lui offriront sa chance la saison prochaine, ni dans quelle division le club évoluera.



