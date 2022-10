A la Une . Dimitri Payet cash sur sa situation : "C'est horrible !"

Peu avant le Classique qui s'est tenu entre le PSG et l'OM (victoire parisienne au demeurant 1 à 0 au Parc des Princes), le "super sub" de l'OM, Dimitri Payet, s'est confié sur Prime Video sur son statut au sein de son club de cœur. S'il dit respecter les choix de son entraîneur Igor Tudor, le Réunionnais avoue vivre une situation "difficile". Par NP - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 09:12

"Je qualifie le club pour la Ligue des Champions et je ne la joue pas, c'est horrible. C'est horrible ! Mais voilà, il faut l'accepter", indique Dimitri Payet, grand artisan la saison dernière de la qualification phocéenne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.



Connu pour son franc-parler, le meneur de jeu marseillais a par ailleurs reconnu avoir eu un "caractère de merde" par le passé dans ce genre de situation.

Plus mature, il estime néanmoins avoir encore appris de cette mauvaise passe avec l'OM. "Je me suis pris la tête au début, parce que c’est le côté compétiteur qui parle. Mais aujourd’hui, j’en veux plus à moi qu’au coach car je me dis 'si t’es à ton niveau tu joueras', explique Dimitri Payet, qui caresse comme ses coéquipiers "l'envie de soulever un trophée" en fin de saison.