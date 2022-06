A la Une . Dimitri Payet annonce la couleur pour le mercato

Alors que des rumeurs l’envoient au Mexique chez les Tigres de Monterrey, Dimitri Payet a clairement répondu sur son envie de rester du côté de la Canebière. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 09:52

Alors les différents championnats européens ont baissé le rideau pour la saison, la période du mercato va animer l’été des amateurs de football. Cette période des transferts est nécessairement accompagnée de rumeurs plus folles les unes que les autres.



Depuis quelques jours, c’est Dimitri Payet qui est au cœur des ragots. Le club des Tigres de Monterrey au Mexique, où évolue André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, a fait part de son intérêt pour recruter le Saint-Philippois.



Une nouvelle qui fait grincer des dents du côté de la Bonne-Mère, où les supporters olympiens ne veulent pas voir partir leur capitaine. Après une saison exceptionnelle à titre individuel, Dimitri Payet va surtout retrouver la Ligue des Champions avec son club la saison prochaine.



De quoi faire sortir l’intéressé de son silence pour rassurer le peuple marseillais. Sur son compte Instagram, le joueur a publié une photo d’un maillot où est inscrit "Marseillais à vie". Un cliché accompagné d’un message sans équivoque :

"Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : je suis "Marseillais À Vie". Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club, parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs.

Allez L’OM"

Dimitri Payet

Le message est donc envoyé à tous les éventuels courtisans : Dimitri Payet sera bien vêtu de blanc et bleu ciel la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)





