Dimitri Payet : Une 300e au goût amer malgré la victoire

Dimitri Payet a démarré la saison de Ligue 1 sur le banc et a vu ses partenaires disposer facilement du stade de Reims (4-1). Pour sa 300e apparition avec la tunique bleu et azur, l’ex-international voit son statut rétrogradé au sein du vestiaire. La confirmation d’une brouille avec son nouvel entraîneur ? Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 07:29

Alors que l’OM voit ses doutes en partie levés, c’est son capitaine qui se retrouve en pleine interrogation. Les Marseillais ont ouvert leur saison avec la réception de Reims au stade Vélodrome. Un match qui sentait la poudre pour les Phocéens qu’on disait au bord de l’explosion. C’est finalement la défense rémoise qui a éclaté.



Après une préparation agitée, les Marseillais avaient enchaîné les contre-performances durant les matchs préparatoires. C’est finalement une équipe solide qui n’a fait qu’une bouchée du Stade Reims. Les sudistes ont facilement disposé de leur opposant sur le score de 4 buts à 1. Un match où les nouvelles recrues se sont illustrées en inscrivant 3 buts (Nuno Tavarez et un doublé de Luis Suarez).

Dimitri Payet sur le banc



Après des rumeurs de tension durant l’été, l’OM version Igor Tudor était particulièrement attendu. Le technicien croate a débuté avec un choix fort : mettre Dimitri Payet sur le banc. Une décision d’autant plus forte que le Saint-Philippois devait célébrer sa 300e apparition avec le maillot marseillais. Malgré les acclamations du Vélodrome lors de son apparition sur le terrain, Dimitri Payet est entré en jeu alors que son équipe menait déjà 3 buts à 0.



Selon le coach croate, cette décision est purement tactique. Une raison déjà hautement symbolique puisque l’ex-international était le dépositaire du jeu marseillais la saison dernière. Son rôle pourrait donc s’amenuiser cette saison pour ne devenir qu’un simple joueur de rotation.



Cette mise sur le banc de l’ancien capitaine peut être également un message fort envoyé par Tudor au Réunionnais en début de semaine, certains joueurs, dont Dimitri Payet, ont demandé une réunion avec la direction et l’entraîneur. Annoncé comme le meneur, Dimitri Payet avait démenti ce rôle durant la semaine. Pourtant, difficile de voir autre chose qu’un message fort de l’entraîneur qui a reçu le soutien de son président Pablo Longoria à l’issue de cette fameuse réunion.



Cette rétrogradation de statut est-elle la conséquence de cette fronde ? Seul l’avenir pourra le dire.



