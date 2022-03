Dimanche lourd, pluvieux voire orageux

Le bulletin du jour de Météo France :



Dimanche s'annonce maussade. La couverture nuageuse est très importante tout au long de la journée. Les régions du Volcan et du Sud sont concernées par des précipitations modérées à localement fortes avec des coups de tonnerre possibles.



Au fil des heures, les pluies concernent également les régions du sud-ouest et de l'est. L'après-midi, il ne faut pas s'attendre à une amélioration notable.



Le vent s'oriente au sud-est et se renforce. On observe des rafales de 50 km/h sur les façades ouest et est de notre île. Dans les hauts, le vent est établi au nord-ouest et il est faible.



La mer devient agitée au vent. La houle australe continue sa croissance, voisine de 2 m.