Dimanche froid et venteux : ça ne s’arrangera pas cette nuit

Ce dimanche est marqué par le froid et le vent sur une grande partie de l’île. Des conditions climatiques qui vont se poursuivre dans la nuit. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 7 Juin 2020 à 16:40 | Lu 457 fois

Vous êtes nombreux à avoir sorti un pull ce dimanche, il serait de bon ton de préparer la couette pour cette nuit. Cet après-midi, une baisse des températures a été enregistré avec des températures maximales n'excédant pas les 26°C sur le littoral et les 11 à 18 °C dans les hauts. Soit 2 à 3 °c en dessous des normales saisonnières sur le littoral, voire de 3 à 4 °c dans les hauts.



Cette nuit, la baisse de température se confirme en particulier dans les hauts ou elles peuvent approcher les 0°c sur la Plaine des chicots par exemple. Le risque de gelée est donc bien présent entre 1500 et 1800m. Sur le littoral, elles s'échelonnent au plus froid de la nuit, entre 17 et 20°c. Ce froid sec laisse la possibilité d'observer les étoiles sur une bonne partie de l'île, même si la lune procure un éclairage conséquent en phase gibbeuse décroissante.



La journée a également été venteuse avec des rafales à 90 km/h enregistrées ce matin à Piton Sainte-Rose et les 80 km/h ont presque été atteints à Gillot. Cette nuit, le vent sera toujours présent avec des rafales qui pourront les 70 km/h sur les régions exposées.



