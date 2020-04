A la Une . Dimanche estival mais net changement de temps remontant par le Sud lundi et mardi

Le vent se renforce nettement lundi sur les plages de l'Ouest Sud-Ouest et dans la région de Sainte Rose. Le temps devient humide sur la moitié Sud. Prévisions pour le dimanche 26 Avril

Dimanche estival.

Au cours de la nuit prochaine le vent s'oriente au Sud et se renforce progressivement sur les faces Ouest et Est. Il annonce un changement marqué des conditions lundi : temps humide et très venteux sur la moitié Sud avec une baisse significative des températures. La moitié Nord reste épargnée dans un premier temps.



➡️ En début de matinée: un franc soleil règne fièrement sur Bourbon. Quelques nuages esseulés tentent quelques résistances en vain. Les thermomètres affichent déjà 29.6° sous abri à 10h à Grand Fond et 28° à la Bretagne. On se croit en plein été dans les Plaines et dans les cirques.



En cours de matinée l'évolution diurne est lente sur les pentes et dans l'intérieur où le soleil résiste bien. Sur le littoral l'été joue les prolongations.



➡️ Cet après-midi quelques averses isolées sont possibles vers la Plaine des Palmistes, les hauteurs de Sainte Rose ou celles de Saint Louis. Sur le littoral éclaircies et la chaleur de fin d'été se maintiennent.



🎏 Le vent faible à modéré de secteur Nord est ressenti sur l'Ouest et l'Est. Il tourne au Nord-Ouest en journée pour rentrer gentiment sur Saint Leu et Saint Pierre et sur Saint Denis.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée. Une faible houle d'alizé déferle sur les côtes entre Saint Jo et Sainte Clotilde en passant par Sainte Benoît. La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h33 le 27 -- Coucher du soleil : 17h58 le 26



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 La Bretagne (238m) 30 La Montagne/Brises 30 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Étang Salé Les Hauts 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Terre Rouge 31 Trois Mares, Tampon 28 Saint Joseph 31 Le Baril 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 26 Mare à Vieille Place 26

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. Douces. Mon Facebook

Pluies rapportées par les stations de Météo France sur une période de 24heures. Relevés de 08h. Temps peu humide.



Analyse de la situation de surface ce matin: le front froid représenté en bleu au Sud de la Grande Ile remonte atténué vers la Réunion. Derrière un temps sensiblement plus frais s'installe lundi et mardi.



Tendances pour le lundi 27 et le mardi 28 Avril Le temps change. Coup de frais venteux et humide sauf sur le Nord lundi.



➡️ Lundi: un front froid atténué touche la Réunion. Le vent de Sud se renforce nettement sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose.

🎏 Des rafales flashent à 80km/h vers la Pointe des 3 Bassins dans l'après midi et peuvent même approcher 90km/h vers Piton Sainte Rose.

Un temps humide gagne de plus en plus de terrain au cours de la journée sur la moitié Sud. Les pentes du sud sauvage sont exposées aux précipitations les plus durables.

🌊 Une houle de Sud Sud-Ouest déferle sur les côtes Ouest et Sud. Elle atteint son pic dans la nuit de lundi à mardi avec une hauteur approchant 3m.

A l'opposé la moitié Nord est encore à l'abri sous un soleil abondant le matin qui maintient une belle douceur qui n'est pas contrariée par l'absence de vent.



➡️ Mardi: le vent de Sud-Est souffle sur Saint Pierre et sur le Nord-Est de l'île flashant à 70km/h. Le vent mollit sur les plages de l'Ouest en journée.

Le ciel reste encombré de nuages qui maintiennent un temps humide sur le sud Sauvage et la région du volcan.

L'après-midi les nuages lâchent quelques ondées sur les pentes du Nord-Ouest.

Les thermomètres sont à la baisse sur le littoral et dans les hauts . Il faut retrancher 4 à 5 degrés localement davantage aux températures observées dimanche.

🌊 La mer reste houleuse sur les côtes Ouest et Sud et devient agitée sur le Nord-Est par le vent. PATRICK HOAREAU Lu 373 fois







