A la Une .. Dimanche: coup de chaud ce matin

La chaleur monte vite ce matin. Comme prévu une faible bande pluvieuse a touché la moitié Est de l'île au milieu de la nuit. Juste de quoi mouiller les jardins.



➡️ Ce dimanche matin ce sont les températures sous abri qui sont significatives: la chaleur estivale s'impose rapidement.

Quelques valeurs ci-dessous relevées par les stations de Météo France et de MétéoR Océan Indien.

Il est indiqué si possible la valeur relevée la veille à la même heure.



Gillot: 28.3° (24.1)

Saint Benoît: 28 (23.4)

PDPalmistes: 22.3 (21)

PD3Bassins: 28.3 (27.6)

Bagatelle, Sainte Suzanne( altitude: 275m): 27.0

Saint Paul: 28.2

Grand Fond: 28.9

RF des Tamarins / Trois Bassins ( altitude: 1790m): 21.4



🌡️ Les températures maximales sous abri dépasseront allégrement les 30° sur le littoral de Saint Benoît à Saint Gilles en passant par le Port et Saint Denis. Le Sud et le Sud-Ouest entre Saint Jo et Saint Leu ne seront pas en reste.

Dans l'intérieur comme dans les Plaines et à Cilaos les valeurs seront supérieures aux normales.



Cet après-midi quelques averses sont les bienvenues dans les hauts et l'intérieur mais les cumuls de pluie restent faibles.



🌊 La mer est agitée les côtes Est avec le maintien de la houle générée par l'alizé. Elle devient forte sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec l'établissement d'une houle de Sud-Ouest atteignant 2m.





➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/(en anglais)

Firinga Le site

Météo Réunion ➡️a touché la moitié Est de l'île au milieu de la nuit. Juste de quoi mouiller les jardins.➡️Quelques valeurs ci-dessous relevées par les stations de Météo France et de MétéoR Océan Indien.Il est indiqué si possible la valeur relevée la veille à la même heure.28.3° (24.1)28 (23.4)22.3 (21)28.3 (27.6): 27.028.228.921.4dépasseront allégrement les 30° sur le littoral de Saint Benoît à Saint Gilles en passant par le Port et Saint Denis. Le Sud et le Sud-Ouest entre Saint Jo et Saint Leu ne seront pas en reste.Dans l'intérieur comme dans les Plaines et à Cilaos les valeurs seront supérieures aux normales.quelques averses sont les bienvenues dans les hauts et l'intérieur mais les cumuls de pluie restent faibles.est agitée les côtes Est avec le maintien de la houle générée par l'alizé. Elle devient forte sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec l'établissement d'une houle de Sud-Ouest atteignant 2m.➡️

Météosat à 8h45 ce matin. Un ciel le plus souvent dégagé.

4 heures: cumuls de pluie en 3 heures rapportés par les stations de Météo France: juste de quoi arroser localement sur l'Est.

Analyse de surface ce matin. PATRICK HOAREAU Lu 1935 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : un décès suspect à Mayotte ​Covid-19 : Annick Girardin décide de réduire encore plus les liaisons aériennes Réunion/Mayotte