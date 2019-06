A la Une .. Dimanche calme, les alizés avec fortes rafales et vagues de 4 m et plus reviennent à partir de lundi

2019 JUIN 09 06H00 REUNION



Bonjour la Réunion!



6h46: image radar: quelques averses trainent encore au large des côtes est. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES: la nuit a été calme et les averses bien plus modestes que lors des nuits précédentes sur la moitié de l'île. Les nuages ont circulé au large des côtes côtes sud-est.

Cependant les radars montrent que des averses se trouvent au large des côtes est . Ils pourraient se déverser temporairement dans la matinée sur les côtes est .

Mais les éclaircies dominent ce matin sur le littoral nord et est malgré tout.



Des trouées de ciel bleu sont visibles au sommet du volcan avec une température de 7.6° d'après la station de Météo France.

En revanche les conditions sont humides sur les flancs est de la Fournaise et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.

Ciel peu nuageux au réveil sur les Plaines et Salazie par exemple.



Sur l'ouest et le sud de l'île quelques nuages résiduels s'attardent dans le ciel auxquels s'ajoutent quelques bancs de nuages élevés. Mais le soleil est souverain ce matin. A 6heures il fait beau au Maïdo avec une température de 6° d'après la station de Météo France.



Cet après midi la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur de l'île et sur les pentes. Quelques averses peuvent se déclencher localement notamment sur les hauts de l'ouest et du nord-ouest. Un temps temporairement humide peut intéresser la région du volcan particulièrement ses versants est.

Le littoral réunionnais reste ensoleillé en général malgré un ciel plus nuageux sur le nord et le nord-ouest en fin d'après midi ainsi que sur le sud-est.



L'alizé a nettement ralenti comme prévu. Les quelques rafales ne devraient pas excéder 30/40km/h. Le répit est de courte durée car dès demain le vent retrouve ses marques.



La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26° celsius



Lundi le vent se renforce nettement notamment sur le sud-ouest et le nord-est avant de souffler sur les plages de l'ouest.

Pluies sur le quart sud-est de l'île. Mer houleuse se détériorant davantage Mardi avec vagues de 4 mètres et plus envisagées en haute mer au sud de la Réunion. Rafales de 80km/h possibles dans la région de Pierrefonds/Etang Salé.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 28/29° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25/26° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26/27° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26/27° celsius



VOLCAN: Maximum de 15° celsius



MAIDO: Maximum de 16° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° celsius



CILAOS: Maximum de 22° celsius



SALAZIE: Maximum de 22° celsius





Je vous souhaite un excellent Dimanche!





