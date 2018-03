Revue de presse Dimanche 6 Mai 2012 Les deux journaux nous livrent des Unes liées au Salon de la Maison ce dimanche. Le Jir fait sa Une sur la maison de demain. Robotique, domotique, maison connectée mais aussi maison bio et économique, voilà les traits de la maison de demain. Sur les stands du Salon de la Maison, les technologies et les innovations se succèdent. Le Jir nous propose un petit tour d'horizon.



Le Quotidien se penche quant à lui sur le photovoltaïque qui "guette l’éclaircie". Avec la chute des aides publiques, le secteur a du mal à remonter la pente. Très représentés au Salon de la Maison, les solaristes tentent de convaincre les particuliers que le photovoltaïque reste un investissement rentable.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : le capitaine du navire l'Osiris, patrouilleur de surveillance de la zone Océan Indien, a été poignardé par l'un de ses marin. Dans la nuit de vendredi à samedi, le matelot, ivre, a porté plusieurs coups de couteau au commandant du navire, alors que ce dernier tentait de le ramener à la raison. Les jours du capitaine ne sont pas en danger. Le marin sera déféré aujourd'hui devant la justice.



Autre information que l'on retrouve dans les deux quotidiens : trois autres braqueurs suspectés d'avoir participé aux différents cambriolages dans l'Ouest de l'île ont été été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen hier pour vol à main armée. Leurs deux complices avaient subi le même sort la veille. Ils ont reconnu leurs participations aux braquages commis entre le 27 et le 29 mars dernier.



POLITIQUE



Les deux journaux s’intéressent bien sûr au second tour de la présidentielle de ce dimanche. Un second tour qui a débuté hier dans plusieurs territoires d'outre-mer et pour les Français vivant sur le continent américain. Le président sortant Nicolas Sarkzoy affronte le candidat PS François Hollande, arrivé en tête lors du premier tour. La campagne officielle a pris fin hier à minuit. Le nom du futur président de la République sera connu ce soir.



ÉCONOMIE



Le Jir se penche sur l'Espace Océan de Saint-Denis. "Les commerçants l'attendent depuis trop longtemps", titre le journal qui nous livre leurs sentiments sur ce projet municipal colossal. Les commerçants ont hâte que les travaux commencent. "Voilà des années qu'un terrain vague est laissé en friche, en plein centre-ville du chef-lieu", commente le journal. Le nouveau projet Espace Océan a été dévoilé par la municipalité de Saint-Denis lors du dernier conseil municipal. L'Espace Océan est attendu pour l'horizon 2020.

Dimanche 6 Mai 2012.mp3 (5.26 Mo)



Dimanche 6 Mai 2012.mp3 Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 906 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018