Dimanche 31 octobre : Venez profiter du front de mer !

Depuis le 3 octobre, chaque dimanche, Saint-Paul piétonnise son front de mer. La Ville innove et dédie son front de mer aux piétons entre la rue Louis-LÉPINAY et la rue SUFFREN. Le boulevard du front de mer fermera, entre ces deux portions, de 6 heures à 18 heures.Venez profiter d’un bol d’air frais entre amis ou en famille !Afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation, la Ville de Saint-Paul réglemente la circulation et le stationnement. Par conséquent, depuis le dimanche 3 octobre, la circulation et le stationnement sont interdits tous les dimanches, de 8 heures à minuit, sur les voies suivantes :Rue du Quai GILBERT, portion comprise entre les rues Louis-LÉPINAY et SUFFRENRues Rhin et Danube et Élie-EUDOR, sauf pour les riverains entre la rue Marius-et-Ary-LEBLOND et la rue du Quai GILBERT.Vien bat karé somin bord’ mer !