Revue de presse Dimanche 24 décembre

En ce jour de réveillon, vos deux journaux de presse écrite vous souhaitent un "Joyeux Noël".



En Une du Quotidien, une photo du père Noël entouré de marmailles. En première page du Journal de l'Ile, une illustration de Souch mettant en scène le père Noël.

Faits-divers

Un plongeur apéniste est porté disparu depuis vendredi soir. Malgré l'important dispositif déployé, l'homme d'une quarantaine d'années n'a pas été retrouvé.





Alors qu'un sexagénaire a été retrouvé mort derrière le parking du Vival à Saint-Joseph le 17 décembre dernier, la gendarmerie lance un appel à témoins, des fractures ayant été découvertes sur ses côtes. L'homme, qui portait une barbe blanche et mesurait 1m63, portait un tee-shirt gris et une veste sombre.



Société

"Catholiques, musulmans,tamouls... Noël dans les familles réunionnaises", affiche le JIR qui consacre deux pages entières à ce sujet.





Culture

"Sur la piste du père Noël" pour le Quotidien, "Frédéric-Arnaud" pour le JIR. Vos deux journaux vous proposent ce dimanche un conte de noël.





Le JIR propose une sélection de livres. "Sélection, forcément subjective, de livres oubliés en 2017 et qui feront de formidables compagnons de vacances", promet le journal.

Economie

Le centre de réception de canne de Bois-Rouge a dépassé le million de tonnes lors de cette campagne sucrière, un record, indique le Quotidien.

