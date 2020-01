Dimanche 13h: après-midi très pluvieuse, accalmie probable en soirée mais le temps restera instable

➡️ Des bandes plus actives abordent l'île par le Nord depuis la mi-journée. Des pluies modérées localement soutenues sont observées sur la moitié Nord et dans l'intérieur de l'île.➡️ On observe de bons grains dans les hauts de Saint-Denis et du Nord-Est.➡️sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont probables. On observe aussi quelques rafales vers Sainte Rose , le volcan et le Maïdo.s'agite sous les averses.La température du lagon est voisine de 28°.sont maintenues à un niveau inférieur aux normales par le temps pluvieux.