Dimanche/10heures: le point sur la dépression tropicale N4 . Temps prévu cet après midi sur la Réunion/Maurice et Rodrigues

Dépression tropicale N4(96S). Cliquez pour animer.



➡️ A 10heures la dépression était centrée autour des points 18.2°Sud et 60.2°Est soit à quelques 580km à l'Est Nord-Est de Saint Denis/Réunion, à 360km au Nord-Est de Port-Louis/Maurice et à 375km au Nord-Ouest de Port-Mathurin/Rodrigues.

La dépression se déplace vers le Sud à 19km/h. Elle va infléchir progressivement vers le Sud-Sud-Ouest.



➡️ Cette prévision de 10heures est plutôt optimiste car elle fait passer le centre au large de Plaisance au cours de la matinée de lundi à une distance raisonnable qui laisse Maurice en dehors de l'influence du centre de la dépression.

D'autre part la dépression a du mal à s'organiser en raison de conditions parfois défavorables en altitude.



➡️ Toutefois des bandes actives à caractère orageux circulant à distance du centre peuvent toucher les Iles ces prochaines 48heures et provoquer une détérioration soudaine des conditions.

Enfin la confiance dans la prévision de trajectoire reste modérée. La dépression pourrait hésiter sur son déplacement à l'Est de Maurice.

La vigilance de tous est donc recommandée.

Temps prévu sur les Iles cet après-midi du dimanche 29 Décembre

➡️ REUNION: des bandes circulant en périphérie de la dépression sont dans le voisinage de l'île. Des averses passagères touchent le Sud-Est, le volcan et les plaines. Elles peuvent devenir plus fréquentes et plus marquées en cours ou fin d'après midi et gagner le Sud et le Nord.

Le vent souffle en rafales de 60 à 70km/h sur le Sud, Sainte Rose et le Nord-Est.

Les rafales de Sud rentrent sur les plages de l'Ouest. Rafales également observées au volcan et au Maïdo.

La mer est forte à très forte sauf sur les côtes Nord-Ouest abritées du vent.

L'île est toujours en pré-alerte jaune cyclonique.



➡️ MAURICE: les nuages actifs de la dépression sont encore à près de 200km à l'Est de l'île. Toutefois des bandes circulant un peu plus loin du centre vont apporter des passages d'averses cet après-midi. Les averses pourront par moments être modérées notamment sur le plateau central. Des orages sont possibles localement cet après-midi.

Les rafales les plus fortes seront de l'ordre de 60/70km/h notamment dans la région de Port-Louis.

La mer est forte en dehors du lagon. Les sorties en mer sont vivement déconseillées.

L'île est passée en alerte 2 ce dimanche depuis 10 heures.



➡️ RODRIGUES: des bandes actives de la dépression devraient apporter des passages d'averses plus fréquents cet après midi.

Les averses pourront être modérées à soutenues par moments avec des orages possibles.

Les rafales peuvent atteindre 70 à 80km/h.

La mer est très forte. Les sorties sont vivement déconseillées.

Prévisions de trajectoire et d'intensité du CMRS de la Réunion.



Radar de Trou Aux Cerfs/Maurice à 10h41 qui montre des bandes un peu plus actives encore en mer à l'Est de Maurice.

