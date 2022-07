Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Dimanche 100% Sport à Saint-Leu

Run 400 - 2ème manche du championnat de la Réunion



Après deux éditions à succès, le RUN 400 organisé par Jap 974 et l’ASA Réunion, s’est de nouveau invité à Saint-Leu. Sur les 400 mètres de ligne droite de la Pointe-au-Sel, les pilotes se sont disputés la seconde manche du Championnat de La Réunion ce dimanche 10 Juillet.



Sous un beau soleil, le public a répondu présent pour apprécier le spectacle. C’est le Maire, Bruno Domen qui a donné le coup d’envoi de l’événement.



Au fil du temps, le RUN a pris ses marques à La Réunion et s’est imposé comme une véritable discipline sportive qui s'inscrit dans un cadre réglementaire avec notamment, la création d’un championnat.



Leu Trail de la Chaloupe



Direction la Chaloupe ! Ils étaient plus de 244 sur la ligne de départ pour Leu Trail de La Chaloupe, organisé par les associations ADH et ACC.



26 km de course avec plus de 1400 m de dénivelé, la 9ème édition du « Leu Trail de La Chaloupe » s’est déroulée dans la bonne humeur.



Premier au scratch, Loïc Gauvin termine la course en 2h18mn.



Bravo aux participants et coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont fait de cette course une réussite selon le Maire Bruno Domen, accompagné des élus Bertrand Maillot, Jimmy Aubin et Marie-Claude Anamalé.





Target Cup - Compétition régionale de parapente



Saint-Leu, capitale réunionnaise du parapente, a accueilli la seconde édition de la Target Cup, à l’initiative de Kolim Team Parapente. Il ne s’agissait pas ce dimanche de réaliser des figures dans les airs mais il était question de précision d'atterrissage.



Plus d’une dizaine de compétiteurs ont donc tenté d’atteindre le milieu d’une cible posée sur la plage de Kélonia. La compétition s’est clôturée dans l’après midi par un concert.





Rencontre interclub de pétanque à la Chaloupe



A Saint-Leu, la pétanque est un sport très populaire. Le boulodrome de la Chaloupe accueille régulièrement des rencontres amicales ou des compétitions. Ce dimanche 10 Juillet, l’association CLAC a organisé sa rencontre interclubs.



Plus de 50 participants ont répondu présent. Parmi eux, les clubs de La Saline et du Tévelave étaient au rendez-vous.



L’élu du quartier, Bertrand Maillot a tenu à féliciter les participants et les encourager à poursuivre ces journées conviviales.







Dans la même rubrique : < > Noces de diamant des époux Sinapayel Festivités du 14 juillet à Saint-Leu : programme et infos pratiques