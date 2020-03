Diffusion de programmes d’enseignements à la télévision : Jean-Paul Virapoullé interpelle le préfet

Monsieur Le Préfet,



Faisant suite aux instructions qui ont été adressées aux communes, nous avons ouvert les écoles de SAINT-ANDRÉ pour que les parents puissent venir récupérer les supports papiers, dans le cadre de la continuité pédagogique.



Force est de constater que ce dispositif est contraire au confinement et présente un risque sanitaire qu’il est dangereux de faire prendre aux parents.



Dans ces conditions, je vous propose d’accélérer la mise en œuvre de l’initiative annoncée par monsieur Le Recteur d’utiliser les moyens du service public de télévision locale (ou chaînes privées), pour diffuser des programmes d’enseignements de la maternelle au lycée.



En métropole, ce système fonctionne déjà sur plusieurs chaînes de télévision avec des horaires différents en fonction du niveau de classe. Cette mesure me paraît d’autant plus pertinente que le Ministre de l’Education Nationale a déclaré que les élèves ne pourraient pas revenir en classe avant 2 mois.



Je vous remercie de toute l’attention vous porterez à ce dossier pour la protection sanitaire de nos enfants et nos familles.



Je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, en l’expression de ma haute considération.



Jean Paul VIRAPOULLE

Président de La CIREST

Maire de la Commune de Saint-André