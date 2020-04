Difficile de joindre les deux bouts en ce moment pour l'Arche de Noé Réunion

UN SEUL SAC DE CROQUETTES PREPAYE CHEZ FERMES ET JARDINS DEPUIS DEBUT MARS contre 12 sacs offerts en moyenne chaque mois...DES COLLECTES D'ALIMENTS ET DE PRODUITS D'HYGIENE non autorisées pendant le confinement...DES DONS PAR VOIE POSTALE qui peinent à arriver en raison des tournées "peau de chagrin" du facteur...DES RUPTURES DE STOCKS (Javel, litière pour chats et aliments chiens habituels) qui nous obligent à nous tourner vers des produits plus chers) qui grèvent notre budget quotidien...et pour couronner le tout, LEETCHI qui traite les cagnottes avec un délai plus long du fait des nombreuses cagnottes en faveur du COVID 19 et des situations de détresse humaine...Merci de nous aider à tenir durant cette période compliquée- en nous faisant un don par virement (de préférence, car c'est actuellement le moyen le plus rapide pour nous aider dans l'urgence à l'aide du RIB en p.jointe)- par chèque libellé au nom de DROIT DE CITE à notre adresse 70 RN2 - 97437 SAINTE ANNE (le facteur passe le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement)Toutes vos contributions font l'objet d'un reçu fiscal sur simple demande par mail.PARTAGER CE MAIL AUPRES DE VOS CONTACTS C'EST AUSSI DONNER...Astrid PUISSANTDROIT DE CITEREFUGE ARCHE DE NOESAINTE ANNE ET BONNE ESPERANCE0692 36 28 09droitdecite.association@orange.fr