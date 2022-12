La grande Une Diffamation sur un tract de campagne : La députée Nathalie Bassire condamnée pour une "faute civile"

L'affaire de diffamation concernant la diffusion d'un tract lors des élections municipales de 2020 publié par l'équipe de Nathalie Bassire et discréditant le candidat Patrice Thien Ah Koon se solde ce jeudi par une condamnation en appel et le paiement de dommages et intérêts. Par IS - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 10:03

Nathalie Bassire a été condamnée ce jeudi par la cour d'appel pour diffamation envers Patrice Thien Ah Koon. En première instance, l'actuelle députée avait été relaxée par le tribunal de Saint-Pierre qui avait considéré qu'il y avait prescription suite aux nombreux renvois de l'affaire devant la juridiction.



Mais la cour d'appel n'a pas vu les choses de la même façon. Ce jeudi matin dans son délibéré, le président Jacques Rousseau a indiqué que la prévenue avait commis "une faute civile". Le premier jugement a été infirmé et Nathalie Bassire devra s'acquitter de 3000 euros au titre des dommages et intérêts auprès du plaignant.



Candidate à sa réélection, la mise en cause avait discrédité son adversaire politique dans un tract diffusé pendant la campagne pour les élections municipales de 2020 intitulé "Catastrophe" et distribué dans bon nombre de boîtes aux lettres de la ville du Tampon. "Patrice est un ancien notaire destitué car il a fait des bêtises", détaillait le texte dans l'objectif de faire barrage au candidat André Thien-Ah-Koon via son fils Patrice, figurant à la 13ème place de la liste municipale.



Celui-ci avait répondu avoir quitté volontairement ses fonctions notariale de son plein gré pour se consacrer à sa carrière politique.