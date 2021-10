Faits-divers Diffamation : UFC Que Choisir et la CLCV relaxées des poursuites intentées par la SICA REVIA

La coopérative agricole devra verser des frais de justice aux deux associations.

Par PB - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 23:44





La SICA REVIA a été déboutée de ses demandes d’indemnité d’un euro de dommages et intérêts et pour les frais de justice, déboursés par UFC Que Choisir et la CLCV, et devra régler 1 000 euros à chacune des deux associations. Ainsi en a finalement décidé le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.La coopérative agricole n’est pas parvenue à éteindre les difficultés de la filière bovine, entachée par la leucose, sur le plan judiciaire. En novembre 2019, les deux associations de consommateurs avaient dénoncé une opération de dégagement de Bœuf Pays. Dans un communiqué envoyé aux médias, UFC Que Choisir et la CLCV avaient pointé "un abus de position dominante du fait de cette remise liée à une clause d’exclusivité".