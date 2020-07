A la Une ... Diffamation : Le procès de Nathalie Bassire renvoyé au 22 octobre prochain

L’élue de l’opposition tamponnaise était convoquée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour diffamation. L’accusation vient de Patrice Thien Ah Koon, fils du maire et élu sous la nouvelle mandature. Les propos diffamants ont été prononcés durant la campagne électorale. Par PB - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 17:59 | Lu 717 fois

Invitée à débattre le 23 juin dernier sur Réunion La 1ère, Nathalie Bassire a déclaré : "(…) son fils dont il vante les mérites et qui, auquel il a droit et que je respecte, a quand même été destitué de l’Ordre des notaires". Pour Patrice Thien Ah Koon, celle-ci a affirmé une sanction "infamante et déshonorante". Les avocats de l'élu, le Batonnier Thierry Gangate et Me Alain Rapady, avaient rectifié: il a choisi de céder librement ses parts et de quitter le notariat pour devenir entrepreneur.



Le procès de Nathalie Bassire a finalement été renvoyé au 22 octobre prochain. En attendant le plaignant, Patrice Thien Ah Koon, qui a fait le déplacement ce jeudi, devra verser la somme de 2 000 euros dans un délai de deux mois pour consignation dans le cas où la plainte serait jugée abusive.





