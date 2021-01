Diffamation: J-C.Lacouture accuse la mère de Talon Bishop, procès le 25 mars

Danielle Austin doit s’expliquer devant la justice poussée par Jean-Claude Lacouture pour des propos tenus sur Antenne Réunion. Le 2 juillet 2019, la mère de Talon Bishop a commenté le non-lieu prononcé suite à sa plainte contre le maire de l’Etang Salé pour mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire, traitant l’édile de "criminel". Une réaction qui a décidé Jean-Claude Lacouture à la poursuivre en diffamation. Le maire a pour se faire entendre demandé et obtenu de son conseil municipal du 12 septembre 2019 la protection fonctionnelle (ses frais de justice seront payés par l'argent public).Depuis le 14 février 2015, Danielle Austin tente de prouver les manquements qui ont conduit au décès de sa fille âgée de 22 ans. Ce jour-là Talon Bishop a été attaquée par un requin alors qu’elle se trouvait à l’Etang Salé à proximité du pont Mula. La mère de famille a tenté de faire valoir devant la justice une absence de signalisation indiquant l’interdiction de baignade et "le droit d’être secourue dans un délai raisonnable car ses blessures suite à l’attaque de requin n’étaient pas fatales". Mais le procès vient d'être renvoyé au 25 mars prochain.