Dieudonné donne rendez-vous à ses fans dans un champ de cannes !

Dieudonné est de retour à La Réunion. L’humoriste avait promis de revenir en juin, après un premier spectacle au mois de février. C’est finalement ce mardi soir, 4 septembre, que le trublion de la scène comique française a donné rendez-vous à ses fans pour "L’Emancipation", le nom de son nouveau spectacle.



L’humoriste controversé pour ses prises de position promet aux spectateurs présents ce soir dans les hauts de Saint-Paul de "Transcender les limites de l'humour, de rire ensemble, en paix et de briser, le temps d'un spectacle au moins, nos chaînes mentales". L’humoriste termine sa réclame en demandant aussi à ceux qui craignent pour leur sécurité de venir l'esprit tranquille : "N’ayez crainte les amis et émancipons-nous à travers le rire", promet-il à son public.



La crainte, c’est justement ce qui accompagne les nombreuses tournées de Dieudonné, habitué aux refus des gérants de location de salle ainsi qu'aux manifestations hostiles.



Un véritable jeu de piste



Ce mardi soir, le staff de l’humoriste a rivalisé d’imagination pour proposer un lieu de rendez-vous à ses centaines de fidèles, munis, pour seul sésame, de la confirmation par SMS de leur réservation effectuée sur la page Internet de l'artiste.



Et c’est dans… un champ de cannes situé à Saint-Gilles-les-Hauts que les aficionados de Dieudo ont été invités à se diriger, environ 1H avant le show.



Dès hier, le jeu de piste avait commencé, le site Dieudosphère annonçant aux spectateurs "sans salle fixe" qu’ils devaient se tenir prêts dans un rayon de "20 km de Saint-Gilles" pour unique indication. Ce sera donc en plein air, mais pas au Teat... A 20H45, le spectacle programmé à 20H n'avait pas commencé, sans doute pour permettre aux personnes déboussolées de pouvoir rallier le lieu de rendez-vous champêtre.



Le 18 février dernier, les Réunionnais avaient pu apprécier son humour décapant dans la salle Candin à Sainte-Clotilde. Devant l’exiguïté des lieux et l’affluence sur la billetterie, Dieudonné avait dû enchaîner trois représentations et donc sept heures de spectacle non-stop pour satisfaire tous ses fans.



Dans trois jours seulement, il sera à Lorient, avant une série de dates en région Bretagne et à Nantes, avant de prolonger sa tournée aux Antilles-Guyane.