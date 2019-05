Dieudonné de retour à La Réunion

Il est de retour pour une nouvelle représentation. L'humoriste et militant politique Dieudonné livrera une nouvelle représentation à son public réunionnais.



Le spectacle est programmé pour le 1er juin et comme à chaque fois, le mystère est bien gardé sur le lieu du spectacle.



Dieudonné était venu il y a peu à La Réunion. En septembre 2018, il avait donné rendez-vous à ses fans au beau milieu d'un champ dans les hauts de Saint-Paul. Les spectateurs avaient été prévenus à la dernière minute, par SMS, de la localisation du spectacle. Un stratagème dont l'humoriste s'est fait le spécialiste pour éviter toute manifestation hostile à son spectacle. Au niveau national, rares sont en effet les salles de spectacles qui tiennent sous la pression dont elles font parfois l'objet lorsque l'humoriste est annoncé.



Après son spectacle L'émancipation l'an dernier, il revient avec une nouvelle création intitulée "En vérité" pour, dit-il, "continuer à rire dans un monde devenu fou, telle est mon ambition. Pèlerin de la farce et du bon mot, j'affronte les intempéries d'une époque malade. Sous une pluie incessante de mensonges et de perversions, le clown que je suis ouvre le parapluie de la vérité pour faire rire, pour apaiser...".