Dieudonné annonce des dates à La Réunion

Le polémiste Dieudonné a annoncé sur Facebook des spectacles à La Réunion, les 16 et 17 février prochains.



Mais sur le site de réservation Dieudosphère.com, aucun lieu de représentation n'est pour le moment donné. "Le lieu de cette représentation est en cours de confirmation", peut-on en effet lire, alors que l'humoriste a récemment piégé des responsables de salle de spectacle avec une fausse identité pour se produire.



Car Dieudonné M'Bala M'Bala n'est pas toujours le bienvenu, celui-ci ayant été à plusieurs reprises condamné pour diffamation, injure, et provocation à la haine et à la discrimination raciale.