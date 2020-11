La grande Une Diego Maradona est mort

Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre. Il venait de fêter ses 60 ans le 30 octobre dernier. Il a succombé à un arrêt cardiaque. L’Argentin au célèbre numéro 10 a marqué l’histoire du football. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 20:29 | Lu 11157 fois

Il avait remporté la Coupe du monde en 1986. Le légendaire numéro 10 de l’Albiceleste, Diego Armando Maradona, n’est plus. Mais "El Pibe de Oro" ("le gamin en or"), comme il était surnommé depuis ses débuts, restera à jamais dans la légende du ballon rond.



La presse argentine annonce que le légendaire footballeur est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire ce mercredi matin. Les ambulances qui se sont rendues à son domicile dans la ville de Tigre dans la banlieue de Buenos Aires n'ont rien pu faire pour le sauver. Le champion du monde 1986 avait été opéré récemment d'un hématome sous-dural.



Né le 30 octobre 1960 à Lanus, dans la province de Buenos Aires, au sein d’une famille modeste, le jeune prodige intègre à 10 ans Argentinos Juniors, un des clubs de la capitale. Dans une interview à la télévision argentine, il déclare à 12 ans seulement : "J’ai deux rêves, disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l’Argentine".



Il réalisera ce rêve en 1986, lors du Mondial au Mexique. Avec le maillot de son pays, il sera décisif à dix reprises (cinq buts, cinq passes) en sept rencontres. Mais c'est son match contre l'Angleterre, en quarts de finale, qui reste dans les mémoires, plus que la finale du tournoi. C'est tout d'abord d'un but marqué de la main, geste qu'il qualifie de "Main de Dieu" après le match, puis un but où il dribble toute l'équipe adverse qui resteront dans l'histoire du football. Ce but magistral a d'ailleurs été consacré comme le plus beau du XXème siècle par la FIFA en 2002.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

L'une des dernières photos de Diego Maradona, le 12 novembre. Admis huit jours auparavant aux urgences pour se faire opérer d'un hématome au cerveau, Diego Maradona avait été autorisé à quitter l'hôpital d'Olivos, dans la banlieue nord de Buenos Aires. Son médecin personnel, Leopoldo Luque, avait partagé sa sortie en publiant sur son Instagram une photo le montrant avec la légende du football argentin, la tête recouverte d'un bandage :

Diego Maradona va mieux et pose avec son médecin 👍😁



📸 IG | doctor.luque pic.twitter.com/mvAbt2EpMm — BeFoot (@_BeFoot) November 11, 2020





