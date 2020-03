Didier Robert va réunir demain un comité exceptionnel de gestion de crise

Le Président de la Région Réunion, Didier Robert, réunira ce jeudi 19 mars à 14h30, par visioconférence, un Comite exceptionnel de gestion de crise regroupant les présidents des Chambres Consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre d’Agriculture), ainsi que les représentants des organisations économiques (ADIR, CPME, MEDEF, Digital Réunion, FRBTP, CESER, Le Club Export, La Réunion Économique).



L’Etat étant naturellement partie prenante de cette réunion de première urgence.



Le Président de la Région a tenu à placer cette rencontre sous le signe de la solidarité et du soutien nécessaire aux entreprises réunionnaises.



"Solidarité nationale et solidarité locale doivent plus que jamais s’inscrire dans une démarche de cohérence de l’ensemble des politiques publiques", estime Didier ROBERT.



Par ailleurs, un certain nombre de mesures ont été engagées depuis lundi en réponse à la grave situation sanitaire qui frappe la nation et La Réunion pour maintenir les missions d’intérêt général de la Région Réunion - Plan de continuité de Service Public-, tout en respectant scrupuleusement les mesures de restriction et de confinement posées par le Gouvernement.



Bourses régionales, aides aux entreprises, mobilité, sécurisation des chantiers... Le Président du Conseil régional fera à l'occasion du Comité demain un point global sur les mesures d’urgences et les organisations posées pour garantir la continuité du service public dans les meilleurs conditions possibles.