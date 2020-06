Rubrique sponsorisée Didier Robert se félicite de l’engagement de l’Etat, des pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux dans l’après-confinement

Cellule de continuité économique et sociale

La Cellule de Continuité économique et sociale s’est réunie ce vendredi à l’Hôtel de Région, sous l’égide du Préfet Jacques BILLANT. Le Président de la Région Réunion Didier ROBERT, le représentant du Conseil départemental ont échangé avec les acteurs du tissu économique local, sur la reprise d’activité d’après confinement. Un point d’avancement du plan de relance économique a été dressé avec notamment les moyens mis en œuvre pour soutenir les entreprises à court terme. Ce plan de relance qui a pour but de redémarrer la commande publique tout en soutenant la consommation des acteurs privés (ménages et entreprises), doit apporter une modernisation de l’économie réunionnaises et de ses filières.



Le Président de Région souligne l’importance de la tenue des réunions de « la Cellule de continuité économique et sociale ». Ces séquences de travail permettent d’échanger avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux et notamment d’avoir une lisibilité sur l’ensemble des actions communes menées sur l’après covid 19 : " Il y a une impérieuse nécessité de consolider le climat de l’environnement économique afin d’assurer une relance rapide de l’activité sur l’île. A La Région Réunion, nous mettons tout en oeuvre afin de faciliter l’approvisionnement du territoire en masques pour les personnels soignants et le secteur privé en général ".



Didier Robert précise que " cette relance ne pourra se faire qu’avec un accompagnement des personnes les plus fragiles, et une lutte sans aucune concession, contre la précarité et la pauvreté ".



A ce jour, la Collectivité régionale a mobilisé une enveloppe de 85 millions d’euros pour soutenir les domaines du BTP, du Tourisme, des Très Petites Entreprises ainsi que le secteur culturel pour lequel une enveloppe de 5 millions d’euros est débloquée.



Plus précisément sur le tourisme, le Président a salué la décision de l’Etat d’accompagner l’initiative régionale, en s’associant au chèque tourisme « mon île 974 ». Ce nouveau dispositif régional propose à plus de 52 000 familles d’accéder à un chéquier de 15 chèques de 20€, avec lequel les Réunionnais pourront profiter de leurs vacances à La Réunion, tout en redécouvrant les activités touristiques de l’île.



Afin d’alimenter la relance du BTP, la Région Réunion assume son rôle moteur dans la commande publique, avec une enveloppe dédiée de 140 millions d’euros : " D’ici la fin de l’année l’ensemble des chantiers régionaux auront repris leur activité. Nous débloquons une enveloppe supplémentaire de 40 millions d’euros pour de nouveaux chantiers routiers ", a ajouté Didier Robert.



Le Président a rappelé que dans le cadre du Plan régional d’aides aux communes, une nouvelle enveloppe de 20 millions d’euros est destinée aux équipements de proximité, afin notamment d’accompagner les très petites entreprises du bâtiment.

Enfin en concertation avec la GME Cap Run, la collectivité a confirmé qu’elle prendra en charge le « risque recette » pour les entreprises de transport de voyageurs « Car Jaune » conventionnées avec la Région Réunion.



