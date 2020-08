Rubrique sponsorisée Didier Robert salue le dynamisme et la volonté du nouveau maire Patrice Selly d’un changement rapide pour la ville

Visite de la Commune de Saint-Benoît - Publié le Lundi 17 Août 2020

Didier ROBERT, Président de la Région, a rencontré ce vendredi 14 août le nouveau Maire de Saint-Benoît, Patrice SELLY dans le cadre d’une visite de la Commune sous le signe des futurs projets pour la ville.



Au programme de cette première visite officielle : - l’IRTS (Institut Régional du Travail Social), - les chantiers emplois verts - le Pont du chemin Leconardel et la présentation du développement et élargissement routier pour améliorer la circulation à Saint-Benoît.

Pour Didier ROBERT, « le développement d’une ville passe incontestablement par la prise en compte de la circulation sur le territoire.



La route nationale de Saint-Benoît est un axe vital et stratégique pour les benedictins mais aussi pour les entreprises et tous les Réunionnais ». En effet, la Région entretient et améliore le réseau routier national et a engagé des études afin de fluidifier la circulation sur Saint-Benoît et participer à son développement, notamment économique, en redonnant envie aux entreprises de s’installer sur la commune.



Le Président a confirmé le soutien de la collectivité pour le développement d’une nouvelle zone d’activité économique sur Saint-Benoît.



Pour le nouveau Maire de Saint-Benoît, « La présence du Président de Région aujourd’hui est un signal fort, la ville a un retard à rattraper et les bénédictins attendent un réel soutien des différentes collectivités »



Dans le cadre de cette visite, le Président et le Maire ont par ailleurs rencontré une association Emplois Verts « l’ABDESS » - Association Bénédictine pour le Développement de l’économie sociale et Solidaire qui intervient sur le site de Bethléem très prisé des Réunionnais et des touristes.



Rappelons que les Emplois Verts mènent tout au long de l’année un travail remarquable d’embellissement et d’aménagement sur toute l’île. Plus de 950 contrats sont actuellement déployés sur La Réunion sur 69 chantiers. Véritable dispositif d’égalité des chances et d’action pour l’emploi des Réunionnais, la Région consacre plus de 10 millions d’euros chaque année au dispositif. « Je suis très fier du travail réalisé par les Emplois verts. Ils ont réussi à remettre en valeur tous les sites touristiques. Il faut aujourd’hui revoir la participation de l’État au dispositif. Le travail réalisé est déjà conséquent mais il faut leur donner des moyens » a souligné Didier ROBERT.