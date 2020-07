Didier Robert salue la nomination du nouveau Gouvernement

« Je salue la nomination de ce nouveau Gouvernement, et lui souhaite en ma qualité de Président du Conseil Régional de La Réunion, plein de réussite dans l’intérêt de notre pays, également dans l’intérêt des territoires ultra-marins, et celui de La Réunion en particulier.



Je tiens notamment à saluer la nomination de Sebastien Lecornu comme Ministre des Outre mer. Je connais son sens de l’écoute, de l’engagement et la sensibilité toute particulière, qu’il a pour les territoires français de l’Outre mer.



Ensuite, en ma qualité d’élu local, je continuerai à porter la voix des Réunionnais, plus encore dans un contexte rendu plus difficile par la crise du Covid 19.



Je plaide pour une mobilisation concertée et la mise en œuvre de moyens adaptés pour soutenir et accompagner l’emploi et l’économie réunionnaise. Je plaide tout autant pour une grande politique de lutte contre la pauvreté et la précarité, en soutien aux familles les plus fragiles.



Enfin j’appelle de tous mes vœux une prise en considération, toute à la fois de notre volonté pour plus d’émancipation dans le cadre d’une plus grande décentralisation, et une action marquée par un développement durable moderne et écologique ».



Didier ROBERT Président de la Région Réunion